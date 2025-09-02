Criminosos se passam por entregadores de aplicativos, recolhem mercadorias e cancelam entregas
Criminosos, que se passam por entregadores de aplicativos, recolhem a mercadoria e depois, cancelam a entrega. Uma das vítimas perdeu R$ 35 mil, na Grande São Paulo. Imagens mostram o momento em que o motorista coloca no carro materiais de construção. Mas a mercadoria comprada nunca foi entregue. O motorista e uma mulher que estava com ele foram presos, em São Bernardo do Campo. O dono da encomenda não quis gravar entrevista.
Ricardo Vieira, advogado especialista em Direito do Consumidor, diz que o aplicativo que oferece serviço de entrega tem responsabilidade quando a carga é desviada. "O Código de Defesa do Consumidor é claro nesse tipo de situação e fala que os aplicativos respondem de maneira solidária, independentemente de culpa por danos causados aos consumidores. A vítima deve reunir provas e se for necessário e procurar a justiça.”
