Criminosos se passam por entregadores de aplicativos, recolhem mercadorias e cancelam entregas

Criminosos, que se passam por entregadores de aplicativos, recolhem a mercadoria e depois, cancelam a entrega. Uma das vítimas perdeu R$ 35 mil, na Grande São Paulo. Imagens mostram o momento em que o motorista coloca no carro materiais de construção. Mas a mercadoria comprada nunca foi entregue. O motorista e uma mulher que estava com ele foram presos, em São Bernardo do Campo. O dono da encomenda não quis gravar entrevista.