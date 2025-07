Criminosos se passam por taxistas e adulteram valor da cobrança nos cartões

Criminosos estão se passando por motoristas profissionais de táxi, mas ao terminar a corrida, começa o perigo: eles dizem que só aceitam cartão para, em seguida, adulterar o valor da cobrança. Três suspeitos foram presos em São Paulo. Essas prisões fazem parte de uma investigação que começou há 4 meses. No período, foram desviados, pelo menos, R$ 800 mil das vítimas. Segundo a polícia, os suspeitos fazem parte de uma quadrilha que age em áreas de alto padrão da capital paulista. Os três presos Jeferson Santana, Robson Correia e Estevão atuavam perto de um shopping da zonal sul. De acordo com a investigação, os chefes do esquema que forneceriam os carros, as máquinas de cartão e as contas bancárias ainda não foram identificados.



