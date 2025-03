Criminosos sequestram oito ônibus para criar barricada contra a PM no RJ

Oito ônibus foram sequestrados e usados como barricadas por criminosos, no Rio de Janeiro. Os veículos foram tomados em dois pontos da zona norte e os passageiros tiveram que descer às pressas. Os motoristas foram obrigados a atravessar os veículos na pista. De acordo com Polícia Militar, a ordem de parar os ônibus partiu de traficantes do Morro do São João. A ação seria uma represália à ocupação policial que ocorre na comunidade desde janeiro para conter uma disputa entre facções rivais na região. Somente este ano, 30 veículos foram sequestrados na cidade. Ainda, na zona oeste, barricadas foram incendiadas durante uma operação para prender os assassinos do policial penal Henry dos Santos Oliveira, de 51 anos.



