Criminosos usam as redes sociais para negociar contas bancárias em nome de laranjas. Essas contas são usadas para movimentar o dinheiro roubado de vítimas de crimes virtuais. Foi o que aconteceu com o Seu Adão. Depois de clicar num link suspeito, ele teve o celular e o aplicativo do banco invadidos. Criminosos fizeram quatro transferências para duas contas de laranjas e causaram um prejuízo de mais de R$ 10 mil.