Criminosos usam nome de transportadoras para enganar consumidores que compram pela internet

Mensagens falsas solicitando taxas extras enganam compradores de produtos da internet

Do R7

Criminosos têm usado o nome de transportadoras para enganar os consumidores que fazem compras pela internet. Eles mandam mensagens para o celular dos clientes com a cobrança de taxas, alegando tentativas excedidas de entregas. 

Antigamente era um mandado e-mail, e você entrava numa página maliciosa que roubava seus dados. Hoje em dia, ao colocar os seus dados, existe uma inteligência artificial lá que literalmente coloca no nome do pacote o seu nome, e aí o cliente fica com essa sensação que realmente tem algo, para justamente convencê-lo a pagar. Muitas pessoas caem nesse tipo de armadilha porque os dados estão corretos na mensagem. E elas têm pressa para receber a mercadoria. 

Mas existe um comércio de dados ilícitos e é muito fácil para eles comprarem esses dados e utilizarem em golpes. E justamente é nisso que as pessoas acabam caindo nesse golpe. 



  • China
  • Estelionato
  • Internet

