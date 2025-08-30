Criminosos usam nome de transportadoras para enganar consumidores que compram pela internet
Mensagens falsas solicitando taxas extras enganam compradores de produtos da internet
Criminosos têm usado o nome de transportadoras para enganar os consumidores que fazem compras pela internet. Eles mandam mensagens para o celular dos clientes com a cobrança de taxas, alegando tentativas excedidas de entregas.
Antigamente era um mandado e-mail, e você entrava numa página maliciosa que roubava seus dados. Hoje em dia, ao colocar os seus dados, existe uma inteligência artificial lá que literalmente coloca no nome do pacote o seu nome, e aí o cliente fica com essa sensação que realmente tem algo, para justamente convencê-lo a pagar. Muitas pessoas caem nesse tipo de armadilha porque os dados estão corretos na mensagem. E elas têm pressa para receber a mercadoria.
Mas existe um comércio de dados ilícitos e é muito fácil para eles comprarem esses dados e utilizarem em golpes. E justamente é nisso que as pessoas acabam caindo nesse golpe.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas