Cruzeiro e Santos se enfrentam neste domingo (9) com transmissão da RECORD

Kaio Jorge e Neymar prometem duelo de artilheiros no Campeonato Brasileiro

JR na TV|Do R7

Neste domingo (9) tem jogão na tela da RECORD, R7 e PlayPlus! O vice-líder Cruzeiro recebe um Santos bastante motivado no Mineirão. Se de um lado o time mineiro tem o atacante Kaio Jorge, artilheiro do Brasileirão, o alvinegro conta com Neymar em boa fase. O jogo também vai contar com reencontros de atletas que já vestiram o uniforme do clube adversário. Veja!

