Dados da prefeitura de SP registram média diária de 128 queixas por poluição sonora

Com tantas opções de entretenimento e gastronomia, São Paulo é conhecida como a cidade que não dorme, mas, para muitos moradores, ela nunca esteve tão barulhenta. Dados da prefeitura mostram que de janeiro a agosto foram mais de 30 mil reclamações por poluição sonora. Uma média de 128 queixas por dia.

Dados obtidos pelo Jornal da Record mostram que, entre janeiro e agosto, a prefeitura de São Paulo recebeu mais de 30 mil reclamações de barulho (30.982). As principais queixas envolvem bares, obras e bailes funk. Essas festas quase sempre são feitas aos fins de semana nas periferias da cidade.

Muitas reclamações chegam na central 156. O serviço encaminha os chamados para o programa de silêncio urbano, o psiu, que fiscaliza e combate à poluição sonora.

