Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Dados da prefeitura de SP registram média diária de 128 queixas por poluição sonora

Entre janeiro e agosto, a prefeitura de São Paulo recebeu mais de 30 mil reclamações de barulho

JR na TV|Do R7

Com tantas opções de entretenimento e gastronomia, São Paulo é conhecida como a cidade que não dorme, mas, para muitos moradores, ela nunca esteve tão barulhenta. Dados da prefeitura mostram que de janeiro a agosto foram mais de 30 mil reclamações por poluição sonora. Uma média de 128 queixas por dia.  

Dados obtidos pelo Jornal da Record mostram que, entre janeiro e agosto, a prefeitura de São Paulo recebeu mais de 30 mil reclamações de barulho (30.982).  As principais queixas envolvem bares, obras e bailes funk. Essas festas quase sempre são feitas aos fins de semana nas periferias da cidade.  

Muitas reclamações chegam na central 156. O serviço encaminha os chamados para o programa de silêncio urbano, o psiu, que fiscaliza e combate à poluição sonora. 



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Funk
  • Norte
  • Paulista
  • Qualidade de vida
  • Record
  • São Paulo (Cidade)
  • São Paulo (Estado)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.