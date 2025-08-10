Logo R7.com
Delegacia da Mulher do estado de São Paulo completa 40 anos em agosto

Em SP, delegacias especializadas já registraram quase 170 mil boletins de ocorrências

JR na TV|Do R7

A Delegacia da Mulher do estado de São Paulo completa 40 anos neste mês de agosto. Só em 2024, foram registrados quase 170 mil boletins de ocorrências nessas unidades. Hoje, o estado paulista tem 142 unidades especializadas, 18 delas funcionam 24 horas por dia.

