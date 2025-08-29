Demitida por Trump, diretora do Banco Central americano entra na Justiça para manter cargo

A diretora do Banco Central americano entrou na justiça para tentar se manter no cargo, depois de ser demitida por Donald Trump. A defesa alega que a decisão do presidente é ilegal.

O departamento de justiça vai ser responsável por investigar a ação protocolada por Lisa Cook. Nesta semana, Trump anunciou a demissão da diretora do Fed, o Banco Central americano. Mas Lisa se recusou a deixar o cargo, alegando que o federal reserve é uma instituição independente. E que o presidente só poderia demiti-la por justa causa.