Deputado federal Hélio Lopes (PL-RJ) acampa em frente ao STF

O deputado federal Hélio Lopes, do PL do Rio de Janeiro, está acampado em frente ao Supremo Tribunal Federal. Um dos principais aliados de Jair Bolsonaro no Congresso, Hélio Lopes usa uma mordaça. Segundo o parlamentar, as motivações são as decisões recentes do STF e as restrições impostas ao ex-presidente.



