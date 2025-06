Deputado republicano é vítima de ameaças antissemitas enquanto dirigia em uma estrada nos EUA

Nos Estados Unidos, um deputado republicano foi vítima de ameaças antissemitas enquanto dirigia em uma estrada de Ohio. O suspeito foi preso e aguarda audiência com a Justiça. Max Miller disse que estava com a família na estrada, quando outro motorista fechou o carro na rodovia e fez gestos agressivos. Depois, mostrou uma bandeira palestina e ameaçou matá-lo. Vários congressistas condenaram o incidente violento, entre eles, o presidente da câmara, Mike Johnson.



