Deputados devem votar projeto de lei contra 'adultização' nesta quarta-feira (20)

O presidente da Câmara, Hugo Motta, afirmou nesta segunda-feira (18) que os deputados devem votar o projeto de lei da chamada "Adultização" nesta quarta-feira (20). Enquanto isso, o governo planeja enviar um outro projeto que pode regulamentar as redes sociais - o que preocupa a oposição no Congresso. O projeto, de autoria do senador Alessandro Vieira, já foi aprovado no Senado e chegou à Câmara em 2024. Na prática, define regras para proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais. O texto estabelece, por exemplo, que as plataformas adotem ferramentas para impedir que os menores tenham acesso a conteúdo sensíveis.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!