Desemprego atinge no terceiro trimestre o menor patamar desde o início da série histórica, em 2012 Índice de desempregados no Brasil caiu de 6,9% para 6,4% no período

JR na TV|Do R7 22/11/2024 - 20h28 (Atualizado em 22/11/2024 - 20h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share