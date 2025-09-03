Logo R7.com
Deslizamento de terra mata pelo menos mil pessoas no Sudão, no norte da África

Fortes chuvas provocaram o deslizamento que destruiu uma vila inteira

JR na TV|Do R7

Um deslizamento de terra matou pelo menos mil pessoas no Sudão, no norte da África. Fortes chuvas provocaram o deslizamento que destruiu uma vila inteira. O grupo que governa a região pediu apoio às Nações Unidas e a agências internacionais para recolher os corpos das vítimas.

