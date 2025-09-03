Deslizamento de terra mata pelo menos mil pessoas no Sudão, no norte da África

Um deslizamento de terra matou pelo menos mil pessoas no Sudão, no norte da África. Fortes chuvas provocaram o deslizamento que destruiu uma vila inteira. O grupo que governa a região pediu apoio às Nações Unidas e a agências internacionais para recolher os corpos das vítimas.



