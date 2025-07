Devolução de descontos ilegais das aposentadorias do INSS começa dia 24 de julho

Cerca de 339 mil aposentados e pensionistas que tiveram descontos indevidos do INSS aderiram ao acordo de ressarcimento do governo federal. O pagamento começa na próxima quinta-feira (24). O pedido de ressarcimento do dinheiro descontado indevidamente pelas entidades associativas pode ser feito nas agências dos Correios, ou pelo aplicativo "Meu INSS". O segurado precisa clicar em "consultar pedidos", e depois, rolar a tela até o último comentário. Após ler com atenção, é preciso selecionar a opção "sim" no campo “aceito receber”. Por fim, é só "enviar" e esperar o pagamento. O Ministério da Previdência alerta para que os segurados fiquem atentos aos golpistas.



