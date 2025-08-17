Dez estrangeiros são resgatados de restaurante de Porto Alegre em situação análoga à escravidão

Dez trabalhadores estrangeiros foram resgatados de um restaurante em situação análoga à escravidão, em Porto Alegre. O Ministério do Trabalho resgatou seis bolivianos e quatro argentinos num alojamento no centro da cidade, onde não havia móveis e todos dormiam em colchões no chão. O local também apresentava infiltrações, vazamentos e tinha apenas um banheiro. As jornadas de trabalho eram de até quinze horas por dia, com salários reduzidos.



