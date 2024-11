Dez pessoas ficam feridas após caminhão tombar na Bahia

Na Bahia, um acidente com um ônibus deixou dez feridos nesta segunda (25). O veículo tombou na BR-324 a caminho da rodoviária de Salvador. A estrada é a mais movimentada da Bahia e liga o estado ao Maranhão. Segundo testemunhas, chovia forte no momento em que o veículo tombou perto da cidade de Candeias, na região metropolitana da capital. Os passageiros ficaram no canteiro à espera do resgate.