Dia da Memória do Holocausto é mercado por clamor para libertação de reféns levados pelo Hamas

No Dia da Memória do Holocausto, parentes e amigos se reuniram em Israel para pedir a libertação dos reféns levados pelos terroristas do Hamas, há mais de um ano e meio. 59 pessoas ainda estão em poder dos sequestradores. Eram 22 horas quando as sirenes soaram em todo o país. Foram dois minutos de silêncio para homenagear os judeus mortos durante o regime nazista de Adolf Hitler.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!