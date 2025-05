Distrações com celular aumentam em 20% o número de quedas no metrô em Salvador (BA)

Mexer no celular enquanto caminha pode terminar em acidente. Em Salvador (BA), as distrações aumentaram em 20% o número de quedas nas estações de metrô este ano. O aumento de acidentes fez a empresa que administra o metrô criar uma campanha de conscientização para alertar os passageiros.



