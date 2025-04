Documentário do Repórter Record Investigação ganha prêmio internacional

O jornalismo da RECORD foi reconhecido internacionalmente mais uma vez. O documentário ‘O câncer nas mulheres da Amazônia’, exibido no programa Repórter Record Investigação, recebeu o prêmio da Associação Americana de Pesquisa contra o Câncer. Os tumores de mama e colo do útero são a principal causa de morte por câncer entre as mulheres. Na região Norte, a letalidade é ainda maior. Além das questões geográficas, faltam hospitais de referência e acesso a exames preventivos.



