Documentário sobre Vicente Matheus traz imagens inéditas do ex-presidente do Corinthians

O homem por trás do folclore. Vicente Matheus tinha fama de mão fechada para controlar os gastos do clube e de coração aberto para ajudar as pessoas. A série documental Vicente Matheus - Haja O Que Hajar traz imagens inéditas da vida em família do cartola mais irreverente da história do Corinthians. Uma produção do Jornal da Record, que estreia de graça nesta quarta (12) no PlayPlus.