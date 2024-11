Dois homens desaparecem após água invadir embarcação no rio Tapajós, no Pará

Bombeiros procuram por dois homens que desapareceram no rio Tapajós, no Pará. Eles estavam a bordo de uma embarcação, que foi invadida pela água durante um vendaval na cidade de Belterra. Três pessoas conseguiram pular para uma balsa vizinha, mas dois tripulantes decidiram buscar os pertences e foram arrastados. A dona do barco disse que presta assistência aos sobreviventes e ajuda nas buscas aos desaparecidos.