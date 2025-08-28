Dois homens são presos após se passarem por funcionários de agências bancárias para enganar idosos
Segundo a polícia, a quadrilha cometia os golpes em vários estados do país
Dois homens foram presos, no Rio de Janeiro, depois de se passarem por funcionários de agências bancárias para enganar idosos. Segundo a polícia, a quadrilha cometia os golpes em vários estados do país. Imagens de câmeras de segurança mostram a ação dos criminosos. Um deles, com crachá falso, oferece ajuda à vítima. Ele convence o cliente a usar o caixa eletrônico ao lado. É aí que outro suspeito vai até a máquina e faz os saques. Um terceiro golpista ainda fica por perto, vigiando. Segundo a investigação, os criminosos viviam como "nômades". Alugavam carros em São Paulo, faziam reservas em hotéis e, de estado em estado, aplicavam os golpes.
Nessa turnê do crime, eles tinham até rotas pré-definidas e, mensalmente, passavam por cidades de Goiás, Minas Gerais e Distrito Federal. Os suspeitos já tinham mandado de prisão em aberto por três crimes, em Goiânia. Dois deles foram presos, em flagrante, no Rio de Janeiro, praticando os mesmos golpes. No ano passado, o disque 100", do Ministério dos Direitos Humanos, registrou mais de 74 mil (74.238) golpes contra idosos. Um aumento de mais de 40% em relação a 2023.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas