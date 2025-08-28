Dois homens são presos após se passarem por funcionários de agências bancárias para enganar idosos

Dois homens foram presos, no Rio de Janeiro, depois de se passarem por funcionários de agências bancárias para enganar idosos. Segundo a polícia, a quadrilha cometia os golpes em vários estados do país. Imagens de câmeras de segurança mostram a ação dos criminosos. Um deles, com crachá falso, oferece ajuda à vítima. Ele convence o cliente a usar o caixa eletrônico ao lado. É aí que outro suspeito vai até a máquina e faz os saques. Um terceiro golpista ainda fica por perto, vigiando. Segundo a investigação, os criminosos viviam como "nômades". Alugavam carros em São Paulo, faziam reservas em hotéis e, de estado em estado, aplicavam os golpes.