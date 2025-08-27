Logo R7.com
Dois suspeitos de assaltar casas são presos em ação que parou movimentada avenida em São Paulo

Suspeitos de roubo a residências são detidos na zona sul da cidade

JR na TV|Do R7

Policiais civis prenderam um suspeito de assalto a residências no córrego do Ipiranga na zona sul de São Paulo. Ele estava fugindo com a quadrilha quando foi interceptado pelos agentes. O tiroteio parou uma das principais avenidas da zona sul de São Paulo. Um criminoso fugiu e outros dois suspeitos morreram na troca de tiros. 

Funcionários de uma loja se assustam e tentam se esconder. No vídeo que dura 35 segundos, é possível ouvir 18 disparos. As imagens foram registradas por duas câmeras do comércio local, pouco antes de meio dia, na Av. Ricardo Jafet, zona sul de São Paulo. 



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

