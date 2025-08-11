Dois turistas britânicos são dopados após aceitarem bebidas em festa no Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, dois turistas britânicos foram dopados após aceitarem bebidas numa festa. Eles tiveram os celulares roubados e um prejuízo de quase R$ 120 mil. Os turistas deixaram a delegacia no fim da tarde desta segunda-feira (11) depois de prestarem um novo depoimento. As imagens, feitas com um celular, mostram um dos turistas cambaleando na orla de Ipanema. Ele tenta ficar em pé, mas cai na areia. Em outro vídeo, três suspeitas aparecem entrando em um taxi após abandonar a vítima no local. As imagens foram fundamentais para identificar as suspeitas. Uma delas tem mais de 20 passagens pela polícia e foi solta há pouco mais de um mês. Ela estava presa por aplicar o golpe conhecido como “boa noite, Cinderela". O caso ganhou repercussão internacional e /oi noticiados em jornais britânicos. Ninguém foi preso até o momento.



