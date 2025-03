A decisão de manter no mesmo patamar a taxa básica de juros dos Estados Unidos repercutiu no Brasil. O dólar caiu 0,43% e terminou o dia cotado em R$ 5,46. É o menor valor em cinco meses. Já o Ibovespa subiu 0,79%, aos 132 mil pontos.



