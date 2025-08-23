Dona de canil que teve mais de cem cães resgatados em Embu das Artes (SP) é presa preventivamente

Janaína Leibovitch, dona do canil de onde mais de cem cães foram resgatados nesta sexta-feira (22) em Embu das Artes, na Grande São Paulo, teve a prisão em flagrante convertida para preventiva. Os cachorros estão em um abrigo, onde passam por tratamento, para depois ficarem disponíveis para adoção. Hoje, a justiça determinou a prisão preventiva da arquiteta. Ontem, ela foi presa em flagrante. A defesa da dona do canil não foi localizada.



