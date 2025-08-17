Logo R7.com
Donald Trump convida líderes europeus para reunião na Casa Branca com Volodymyr Zelensky

Reunião na Casa Branca visa explorar soluções para o fim da guerra na Ucrânia

JR na TV|Do R7

Donald Trump convidou líderes europeus para uma reunião com presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, na Casa Branca, na próxima segunda-feira (18). Durante o encontro de ontem, no Alasca, Vladimir Putin teria proposto ao presidente dos Estados Unidos o fim da guerra na Ucrânia em troca do controle de dois territórios no leste do país. O presidente russo quer ainda que as fronteiras nas províncias de Kherson e Zaporizhzhia, parcialmente conquistadas por Moscou, fiquem como estão depois da ocupação.

