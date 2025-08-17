Donald Trump convida líderes europeus para reunião na Casa Branca com Volodymyr Zelensky

Donald Trump convidou líderes europeus para uma reunião com presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, na Casa Branca, na próxima segunda-feira (18). Durante o encontro de ontem, no Alasca, Vladimir Putin teria proposto ao presidente dos Estados Unidos o fim da guerra na Ucrânia em troca do controle de dois territórios no leste do país. O presidente russo quer ainda que as fronteiras nas províncias de Kherson e Zaporizhzhia, parcialmente conquistadas por Moscou, fiquem como estão depois da ocupação.



