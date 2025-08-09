Donald Trump e Vladimir Putin confirmam reunião para a próxima sexta (15), no Alasca

O presidente americano Donald Trump disse nesta sexta-feira (8) que o conflito entre Ucrânia e Rússia poderia ter se transformado numa guerra mundial, se não fosse a mediação dos Estados Unidos. Trump e o líder russo Vladimir Putin confirmaram uma reunião para a próxima sexta-feira (15), no Alasca. Para alcançar a paz, Donald Trump disse que poderá haver uma troca de territórios entre Rússia e Ucrânia para o bem dos dois países. Segundo o Wall Street Journal, Putin teria informado ao governo americano que estaria disposto a aceitar um cessar-fogo, desde que fique com os territórios já ocupados. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky não foi convidado a participar da reunião entre a Casa Branca e Kremlin e considerou injusto por ter sido excluído.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!