Donald Trump e Volodymyr Zelensky têm reunião sobre negociação de paz com a Rússia

Antes do funeral do Papa Francisco, os presidentes dos Estados Unidos e da Ucrânia se reuniram para falar sobre as negociações de paz com a Rússia. O encontro durou cerca de 15 minutos. Depois da reunião, Volodymyr Zelensky afirmou que espera um cessar-fogo total e incondicional, mas Donald Trump demonstrou ter dúvidas em relação à vontade do presidente russo, Vladimir Putin, de acabar com a guerra. Trump considerou inclusive aplicar sanções econômicas à Rússia.



