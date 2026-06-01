Ucrânia foi alvo de número recorde de drones russos em maio

A Rússia intensificou os ataques com drones de longo alcance contra a Ucrânia em maio, com 8.150 lançamentos, um aumento de 24% em relação a abril, segundo dados.



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