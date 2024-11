Donald Trump nomeia crítico das big techs para chefiar Comissão Federal de Comunicações

O presidente eleito, Donald Trump, nomeou o novo presidente da Comissão Federal de Comunicações. O aliado do republicano é crítico das big techs, grandes empresas de tecnologia que controlam as principais redes sociais no mundo. Brendan Carr, de 45 anos, vai chefiar a agência regulatória americana, similar à Anatel no Brasil. Carr faz parte da equipe de comissários do órgão desde 2017.