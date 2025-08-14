Donald Trump promete 'consequências severas' à Russia se guerra contra a Ucrânia não acabar
Presidente americano se prepara para reunião com Putin e discute guerra na Ucrânia com líderes europeus
A dois dias do encontro com Vladimir Putin, Donald Trump prometeu "consequências severas" à Rússia se a guerra contra a Ucrânia não acabar. O presidente americano afirmou nesta quarta que o compromisso desta sexta-feira (15) com o líder russo no Alasca, vai preparar o terreno para um novo encontro. Pela manhã, Trump participou de uma videoconferência com o presidente da Ucrânia e outros líderes europeus e classificou a ligação como "nota dez". E ainda reafirmou que Zelensky vai ser informado sobre as conversas com Putin, assim que a reunião acabar. As nações europeias pressionam o republicano para que ele não tome nenhuma decisão importante sem consultar a Ucrânia.
