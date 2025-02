Donald Trump suspende tarifas comerciais impostas ao México e ao Canadá por um mês

O presidente Donald Trump suspendeu por um mês as tarifas comerciais impostas ao México e ao Canadá. A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, disse que a medida foi definida depois de uma conversa com o norte-americano. O governo se comprometeu a enviar 10 mil soldados à fronteira para conter a imigração ilegal e o tráfico de drogas, fatores que originaram a imposição de tarifas sobre produtos do país. Segundo Trump, o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, também se comprometeu a combater o tráfico de fentanil e a imigração ilegal.