Dupla especializada no roubo de celulares em áreas nobres de São Paulo é presa

Dois criminosos que atacavam pedestres para roubar celulares foram presos em São Paulo. A dupla fazia rondas de moto para escolher as vítimas. Eles foram flagrados agindo de forma rápida no entorno da avenida Paulista e outras ruas da região central. Dados da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo revelam que, na capital, foram registrados mais de 163 mil crimes desse tipo em 2024.



