Economia brasileira cresce pelo quarto mês seguido, segundo índice medido pelo BC

A economia brasileira cresceu pelo quarto mês seguido, de acordo com o Índice de Atividade Econômica do Banco Central. A alta foi de 0,2% em abril. Houve desaceleração na comparação com março. No entanto, em 12 meses, o acumulado é de 4%. O IBC-BR é uma prévia do PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma de tudo o que é produzido no país.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!