Eleições nos EUA: Donald Trump e Kamala Harris aumentam troca de acusações na reta final

A 13 dias da eleição presidencial nos Estados Unidos, as trocas de acusações entre os candidatos aumentaram. Donald Trump esteve na Geórgia nesta quarta (23). No comício, ele foi questionado a respeito do que faria por Israel. Trump respondeu que ninguém fez mais do que ele pelo país. Já Kamala Harris convocou a imprensa para uma declaração na residência oficial, em Washington. A democrata afirmou que o adversário está cada vez mais "desequilibrado e instável".