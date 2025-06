Elenco do Corinthians se reapresenta a duas semanas do retorno do Brasileirão

Pela série A do Brasileirão, a bola volta a rolar daqui a duas semanas. Muitos times já recomeçaram com os treinos. Neste sábado (28), foi dia de reapresentação no Corinthians. O técnico Dorival Junior tenta evitar que os problemas de fora do campo interfiram na equipe. Alguns torcedores foram ao centro de treinamento, e o atacante Memphis Depay fez a alegria desses corintianos.



