Em entrevista a rádio, Lula afirma que o governo tem controle sobre a inflação

O presidente Lula afirmou, nesta quarta (5), que o governo tem a inflação sob controle, mas que a preocupação é de que os “preços dos alimentos continuem prejudicando o povo brasileiro”. Ele também falou sobre a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas e saiu em defesa da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Conforme a nova estratégia de comunicação do governo, Lula deve começar a dar entrevistas semanais.