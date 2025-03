Em meio à operação de Israel em Gaza, EUA afirmam que cessar-fogo com o Hamas ainda está de pé

O governo dos Estados Unidos disse que a proposta de cessar-fogo entre Israel e o grupo terrorista Hamas ainda está de pé. Nesta quarta-feira (19), o Exército israelense começou uma operação terrestre, na Faixa de Gaza. De acordo com as forças de defesa do país, o objetivo da ação é aumentar a zona de segurança entre o norte e o sul do território palestino. Autoridades de Israel disseram que bombardearam alvos militares ligados ao Hamas. Já o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu ao Irã que pare de enviar ajuda militar aos Houthis e deixe os rebeldes do Iêmen lutarem por si mesmos.



