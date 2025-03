Em meio às negociações, Trump afirma ser mais fácil lidar com a Rússia do que com a Ucrânia

Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump afirmou que é mais fácil lidar com a Rússia do que com a Ucrânia, ao falar sobre as negociações de paz. A declaração vem depois de Trump afirmar, pelas redes sociais, que considera aplicar sanções e tarifas contra a Rússia até que um cessar-fogo e um acordo final de paz sejam alcançados. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse, nesta sexta (7), que as equipes dele e de Trump realizam um intenso trabalho para promover a paz o mais rápido possível.



