Embaixada dos EUA diz que avião que pousou em SP teve autorização do governo brasileiro

A embaixada dos Estados Unidos disse que o avião da força aérea que pousou em São Paulo, depois de uma escala em Porto Alegre, teve autorização do governo brasileiro. Aeronave daria apoio logístico a uma missão diplomática norte-americana. A avião, todo branco e sem o número da matrícula visível, chamou a atenção ao pousar no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, na noite de terça-feira (19). Os passageiros que desembarcaram eram diplomatas americanos, segundo a Polícia Federal. Em seguida, aeronave seguiu viagem para São Paulo.



