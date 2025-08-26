Embaixador americano afirma que a França não tem feito o suficiente para combater o antissemitismo

O embaixador americano em Paris foi convocado para prestar esclarecimentos ao ministério de relações exteriores da França. Ele afirmou que governo francês não tem feito o suficiente para combater o antissemitismo. Charles Kushner afirmou em carta enviada ao presidente Emmanuel Macron que declarações públicas da França atacando Israel e gestos em direção ao reconhecimento de um estado palestino encorajam extremistas, alimentam a violência e colocam em risco a vida judaica no país. Charles Kushner pediu que Macron aplique as leis contra crimes de ódio e garanta a segurança nas escolas, sinagogas e empresas judaicas. E ainda, que abandone as medidas que dão legitimidade ao grupo terrorista Hamas e aliados. Para o ministério de relações exteriores da França, as alegações são inaceitáveis, porque o governo combate atos antissemitas. O departamento de estado americano afirmou que apoia as declarações de Charles Kushner.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!