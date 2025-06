Empreendedores formais no Brasil têm renda quase três vezes maior do que trabalhador informal

Empreendedores formais no Brasil têm renda quase três vezes maior do que alguém que trabalha na informalidade. É o que mostra um estudo do Sebrae e da Fundação Getúlio Vargas. Hoje, de acordo com o levantamento, 20 milhões de brasileiros trabalham na informalidade. Eles são 66% dos mais de 30 milhões de empreendedores no país. Os setores com maior número de pessoas na informalidade são os de serviços, comércio e construção, agropecuária e indústria.



