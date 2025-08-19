Empresário Renê Junior confessa que matou gari em Belo Horizonte (MG)

Renê Junior confessou que matou um gari na semana passada, em Belo Horizonte. Foi durante um novo interrogatório no Departamento de Investigação de Homicídios da capital mineira. Diante das imagens, dos depoimentos e do laudo comprovando que o disparo partiu da arma de sua esposa, Renê assumiu ter atirado em Laudemir de Souza Fernandes. Os advogados da família da vítima pedem o bloqueio de R$ 3 milhões para garantir uma indenização. O empresário ainda está sem advogados de defesa após o escritório que o representava ter desistido do caso na última segunda-feira (18).



