Empresários brasileiros se reúnem com o Departamento de Estado americano para negociar tarifaço

Grupo de empresários brasileiros vai até os Estados Unidos negociar as tarifas. Em reunião com o departamento de estado americano, representantes da indústria ouviram que há caminho para uma solução, mas que passa por questões políticas. O presidente da Confederação Nacional da Indústria afirmou, logo após deixar a reunião com o órgão equivalente ao Ministério das Relações Exteriores dos Estados Unidos, que a regulamentação das big techs no Brasil é o principal entrave na relação entre os dois países. Segundo Ricardo Alban, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro não foi citado na conversa.



