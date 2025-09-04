Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Empresários brasileiros se reúnem com o Departamento de Estado americano para negociar tarifaço

Reunião aborda entraves comerciais e regulamentações entre Brasil e EUA

JR na TV|Do R7

Grupo de empresários brasileiros vai até os Estados Unidos negociar as tarifas. Em reunião com o departamento de estado americano, representantes da indústria ouviram que há caminho para uma solução, mas que passa por questões políticas. O presidente da Confederação Nacional da Indústria afirmou, logo após deixar a reunião com o órgão equivalente ao Ministério das Relações Exteriores dos Estados Unidos, que a regulamentação das big techs no Brasil é o principal entrave na relação entre os dois países. Segundo Ricardo Alban, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro não foi citado na conversa. 

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Agricultura
  • Bahia (Estado)
  • Brasil
  • Estados Unidos
  • Indústria
  • Jair Bolsonaro
  • Nacional
  • Pecuária
  • Presidente
  • Rio de Janeiro (Estado)
  • São Paulo (Estado)
  • Tarifas

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.