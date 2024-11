‘Enem dos concursos’: resultado do Concurso Nacional Unificado será divulgado em 11 de fevereiro

O Ministério da Gestão e Inovação anunciou que o resultado final do Concurso Público Nacional Unificado, o chamado ‘Enem dos concursos’, será divulgado no dia de 11 de fevereiro de 2025. A lista dos aprovados seria divulgada nesta quinta (21), mas foi adiada após decisão da Justiça, que cancelou a eliminação de mais de 32 mil candidatos. Eles não haviam preenchido corretamente a ficha de identificação no cartão de respostas.