Enem: inscrições abrem nesta segunda (26) com pré-inscrição automática para alunos da rede pública

Começam, nesta segunda-feira (26), as inscrições para o Enem. O prazo vai até 6 de junho. Já as provas objetivas e de redação serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro. Em 2025, participantes do Enem com mais de 18 anos, que ainda não concluíram a educação básica, poderão prestar o exame para obter a certificação no ensino médio. A prova não tinha mais essa função desde 2017, quando foi substituída pelo Encceja. A certificação será concedida àqueles que conquistarem pelo menos 450 pontos em cada uma das áreas de conhecimento das provas e nota acima de 500 pontos na redação.



