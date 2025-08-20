Entenda o que é o veranico, fenômeno que pode acontecer durante o outono e o inverno

O veranico pode acontecer durante o outono e o inverno. O período é classificado assim quando as temperaturas ficam pelo menos 5 graus acima do normal por no mínimo 5 dias seguidos. Neste momento temos um novo bloqueio atmosférico sobre a região central do Brasil. Esse bloqueio é o ar seco circulando no sentido anti-horário e de cima para baixo. Essa movimentação dificulta a formação de nuvens. Elas funcionam como uma espécie de cobertor que segura a temperatura. O dia amanhece e sem nuvens, os raios solares atingem diretamente a superfície que se aquece rapidamente. Até o dia 25 de agosto estaremos sob influência de um veranico.



