Equador: Daniel Noboa, atual presidente, vai enfrentar Luisa González no segundo turno Disputa acontece no dia 13 de abril; mais de 10 milhões de pessoas foram às urnas no último domingo (9)

JR na TV|Do R7 10/02/2025 - 21h08 (Atualizado em 10/02/2025 - 21h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share